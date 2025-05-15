 

Kobe

Therma-FIT 科比男子加绒篮球长裤

¥599
大学红/大学红/黑
庭紫/大学金/大学金
黑/黑/白色

Kobe Therma-FIT 科比男子加绒篮球长裤采用优质面料，结合网眼表面和加绒内里，助你在球场内外保持温暖。


  • 显示颜色： 大学红/大学红/黑
  • 款式： HJ8114-657

Kobe

¥599

Kobe Therma-FIT 科比男子加绒篮球长裤采用优质面料，结合网眼表面和加绒内里，助你在球场内外保持温暖。

匠心设计，舒适保暖

Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖。

传承篮球风范

该篮球长裤表面采用网眼设计，旨在致意篮球球衣。内里加绒，帮助畅享舒适温暖。

产品细节

  • 弹性腰部设计
  • 抽绳搭配金属抽绳头
  • 侧边口袋设计
  • 刺绣剑鞘和耐克勾标志
  • 弹性裤管口
  • 面料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 大学红/大学红/黑
  • 款式： HJ8114-657

免费配送和退换货

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退换货政策例外情况

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