Nike LD-1000

¥749

Nike LD-1000 女子运动鞋首次亮相于 1977 年，采用醒目的层次感后跟设计，旨在为长跑运动员提供有力支撑。 Nike 知名之作，深受鞋迷喜爱，为你而来。

其他细节 皮革与织物组合鞋面，打造出众耐穿性和透气贴合体验

华夫格外底，塑就人气复古外观

产品细节 泡绵中底

橡胶外底

显示颜色： 黑/安全橙/橡皮浅褐/帆白

款式： HF3227-001