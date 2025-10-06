 
Nike LD-1000 男子运动鞋 - 珍珠灰/黑/动物群棕

18% 折让
设计你的 Nike By You 专属定制产品

Nike LD-1000 男子运动鞋采用醒目的层次感后跟设计，旨在为长跑运动员提供有力支撑。 该鞋款于 1977 年首度问世，深受鞋迷喜爱，如今强势回归，将 Nike 知名之作带入街头。


  • 显示颜色： 珍珠灰/黑/动物群棕
  • 款式： IH7330-020

其他细节

  • 皮革与织物组合鞋面，打造出众耐穿性和透气贴合体验
  • 华夫格外底，铸就非凡抓地力，彰显复古风范

产品细节

  • 泡绵中底
  • 橡胶外底
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。