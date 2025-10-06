Nike LD-1000 男子运动鞋采用醒目的层次感后跟设计，旨在为长跑运动员提供有力支撑。 该鞋款于 1977 年首度问世，深受鞋迷喜爱，如今强势回归，将 Nike 知名之作带入街头。

该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

