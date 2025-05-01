Nike LD-1000

¥849

Nike LD-1000 男子运动鞋首次亮相于 1977 年，后跟稳定包裹设计辅以层次感外观，新颖醒目，旨在为长跑运动员提供有力支撑。 Nike 知名之作，深受鞋迷喜爱，为你而来。

其他细节 天然皮革与织物组合鞋面，透气耐穿，舒适贴合

华夫格外底，塑就人气复古外观

产品细节 泡绵中底

橡胶外底

显示颜色： 巴洛克棕/麻黄/浅英国褐/珍珠白

款式： IB8868-222