Nike LD-1000
男子运动鞋
18% 折让
Nike LD-1000 男子运动鞋采用醒目的层次感后跟设计，旨在提供有力支撑。 该鞋款于 1977 年首度问世，深受鞋迷喜爱，如今强势回归，将 Nike 知名之作带入街头。
- 显示颜色： 大学灰/帆白/黑/冷杉绿
- 款式： HJ4687-003
其他细节
- 皮革与织物组合鞋面，打造出众耐穿性和透气贴合体验
- 华夫格外底，铸就非凡抓地力，彰显复古风范
产品细节
- 泡绵中底
- 橡胶外底
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
