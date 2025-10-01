Nike LD-1000 By You
专属定制男子运动鞋
¥949
Nike LD-1000 By You 专属定制男子运动鞋首次亮相于 1977 年，采用醒目的层次感后跟设计，旨在为长跑运动员提供有力支撑。 这款备受喜爱的鞋型以可定制版本回归，让你随心设计，打造适合日常穿着的专属鞋款。
- 显示颜色： 多色/多色
- 款式： IQ5899-900
基本材料
从皮革与织物鞋面开始， 任选丰富配色，还可定制耐克勾标志与后饰片。
玩转缤纷色彩
简约中性色、奢华金属色、运动风经典配色或多色混搭任你选择， 尽情发挥你的创造力！
秀出自我
每个后饰片可添加名字首字母、 昵称、 或其他个人信息， 至多 3 个字符，助你展现个性风采。
其他细节
- 皮革与织物组合鞋面，打造出众耐穿性和透气贴合体验
- 华夫格外底，塑就人气复古外观
产品细节
- 泡绵中底
- 橡胶外底
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
