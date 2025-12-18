Nike LD-1000 CNY 马年限定脱缰系列
新年款男子运动鞋
¥799
Nike LD-1000 CNY 马年限定脱缰系列新年款男子运动鞋伴你喜迎马年。Nike LD-1000 运动鞋首次亮相于 1977 年，采用醒目的层次感后跟设计，旨在为长跑运动员提供有力支撑。鞋面两侧的耐克勾饰有飞马祥云图案，旨在庆贺马年。Nike 知名之作，深受鞋迷喜爱，为你而来。
- 显示颜色： 深队红/幻影灰白/黑/帆白
- 款式： IQ1121-610
其他细节
- 皮革与织物组合鞋面，打造出众耐穿性和透气贴合体验
- 华夫格外底，铸就非凡抓地力，彰显经典风范
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
