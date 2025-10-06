 
Nike LD-1000 SE 女子运动鞋 - 庭紫/帆白/石膏色/冰川蓝

Nike LD-1000 SE 女子运动鞋 - 庭紫/帆白/石膏色/冰川蓝
Nike LD-1000 运动鞋首次亮相于 1977 年，Nike LD-1000 SE 女子运动鞋采用醒目的层次感后跟设计，旨在为长跑运动员提供有力支撑。Nike 知名之作，此番为你而来。


  • 显示颜色： 庭紫/帆白/石膏色/冰川蓝
  • 款式： IH2128-500

Nike LD-1000 运动鞋首次亮相于 1977 年，Nike LD-1000 SE 女子运动鞋采用醒目的层次感后跟设计，旨在为长跑运动员提供有力支撑。Nike 知名之作，此番为你而来。

其他细节

  • 皮革与织物组合鞋面，打造出众耐穿性和透气贴合体验
  • 华夫格外底，塑就人气复古外观

产品细节

  • 泡绵中底
  • 橡胶外底
  • 显示颜色： 庭紫/帆白/石膏色/冰川蓝
  • 款式： IH2128-500

