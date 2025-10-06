Nike LD-1000 运动鞋首次亮相于 1977 年，Nike LD-1000 SE 女子运动鞋采用醒目的层次感后跟设计，旨在为长跑运动员提供有力支撑。Nike 知名之作，此番为你而来。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。