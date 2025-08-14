Nike Leak Protection: Period
女子速干三角内裤
23% 折让
穿上 Nike Leak Protection: Period 女子速干三角内裤，安心无忧。柔软轻盈面料，可随身体动作自如伸展；纤薄衬里，有助防止渗漏。匠心设计，助你安心无忧，轻松驾驭日常挑战。
- 显示颜色： 微粒茶色/白色
- 款式： FZ1470-207
妥帖包覆，自信从容
纤薄衬里可支撑 3ml 的液体吸附，搭配棉条、卫生巾或月事杯穿着时，有助防止渗漏，同时减轻滞重感。
出众剪裁，安心无忧
平整顺滑设计，舒适贴合不紧勒，不易透过外层衣物显露出来。
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
尽情训练，轻松洗涤
该短裤与常规训练衣物的护理方式相同。与同色系衣物一起机洗，洗完后立即取出晾晒，切忌在浸湿后留置于洗衣机内。低温烘干，必要时低温熨烫。无需干洗，无需使用柔顺剂或漂白剂。
产品细节
- 面料：72% 聚酯纤维/28% 氨纶。腋/胯下拼接里料：66% 聚酯纤维/34% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
