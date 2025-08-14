Nike Leak Protection: Period

¥99 ¥129 23% 折让

穿上 Nike Leak Protection: Period 女子速干三角内裤，安心无忧。柔软轻盈面料，可随身体动作自如伸展；纤薄衬里，有助防止渗漏。匠心设计，助你安心无忧，轻松驾驭日常挑战。

妥帖包覆，自信从容

纤薄衬里可支撑 3ml 的液体吸附，搭配棉条、卫生巾或月事杯穿着时，有助防止渗漏，同时减轻滞重感。

出众剪裁，安心无忧

平整顺滑设计，舒适贴合不紧勒，不易透过外层衣物显露出来。

干爽体验

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

尽情训练，轻松洗涤

该短裤与常规训练衣物的护理方式相同。与同色系衣物一起机洗，洗完后立即取出晾晒，切忌在浸湿后留置于洗衣机内。低温烘干，必要时低温熨烫。无需干洗，无需使用柔顺剂或漂白剂。