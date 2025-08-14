 
穿上 Nike Leak Protection: Period 女子速干三角内裤，安心无忧。柔软轻盈面料，可随身体动作自如伸展；纤薄衬里，有助防止渗漏。匠心设计，助你安心无忧，轻松驾驭日常挑战。


穿上 Nike Leak Protection: Period 女子速干三角内裤，安心无忧。柔软轻盈面料，可随身体动作自如伸展；纤薄衬里，有助防止渗漏。匠心设计，助你安心无忧，轻松驾驭日常挑战。

妥帖包覆，自信从容

纤薄衬里可支撑 3ml 的液体吸附，搭配棉条、卫生巾或月事杯穿着时，有助防止渗漏，同时减轻滞重感。

出众剪裁，安心无忧

平整顺滑设计，舒适贴合不紧勒，不易透过外层衣物显露出来。

干爽体验

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

尽情训练，轻松洗涤

该短裤与常规训练衣物的护理方式相同。与同色系衣物一起机洗，洗完后立即取出晾晒，切忌在浸湿后留置于洗衣机内。低温烘干，必要时低温熨烫。无需干洗，无需使用柔顺剂或漂白剂。

产品细节

  • 面料：72% 聚酯纤维/28% 氨纶。腋/胯下拼接里料：66% 聚酯纤维/34% 氨纶
  • 可机洗
免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    特别说明：因本商品的特殊使用性质，不支持七天无理由退换货（质量原因除外）。详情请见此处

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。