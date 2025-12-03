LeBron
詹姆斯男子篮球短裤
15% 折让
穿上 LeBron 詹姆斯男子篮球短裤，致敬詹皇风范。双层网眼布呈现出众的挺括质感，腰部内侧“FOREVER KING”标签展现詹皇长久以来主宰赛场的威猛球风。
- 显示颜色： 帆白/暗队红
- 款式： HV3395-133
其他细节
- 双层网眼布，透气耐穿
- 抽绳头凸显勒布朗的球衣号码，搭配“LBJ”和王冠标志
- 拉链口袋，帮助安全存储基本物件
产品细节
- 弹性腰部搭配平整抽绳设计
- 刺绣耐克勾勾标志
- 刺绣勒布朗王冠标志
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
