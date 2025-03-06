LeBron 12 Low Premium 男子运动鞋锐意革新元年款型，后跟到鞋头通体采用开放式网眼布设计，结合热带风格的配色方案，因此获得昵称“LeBronold Palmer”。匠心排布的六边形 Nike Zoom 气垫缔造轻薄缓震系统，内衬设计则塑就舒适的贴合感。

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