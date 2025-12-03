LeBron XX EP

¥1,459 ¥1,599

纵横篮坛二十多年，勒布朗·詹姆斯屡屡造就球场传奇。即使身为未来几代人的标杆，他也依然拒绝满足现状，一路追求伟大。勒布朗的签名系列球鞋轻盈缓震，结合出色近地设计，铸就出色回弹效果。不同于勒布朗以往的战靴，LeBron XX EP 詹姆斯男子篮球鞋采用柔软低帮设计，兼顾舒适支撑和轻盈疾速的穿着感受，助你在当代迅猛球风面前一路领先。该鞋款的橡胶外底出众耐穿，缔造强劲抓地力。

粉钻设计

正如职业生涯早期的勒布朗要历经磨砺，粉钻在形成过程中也要经受巨大压力，而后才会绽放光彩。 我们从玫瑰色调中汲取设计灵感，并将其注入勒布朗的非凡战靴中，意在表明压力可以摧毁管道，也可以成就冠军。

流畅自如，出众回弹

前足 Air Zoom 缓震配置，打造出众回弹性能。出众能量回馈，塑就回弹的迅疾变向表现；自然贴合双足，营造灵动自如的球场脚感。后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，提供出众回弹效果。

优质鞋面

优质鞋面，轻盈耐穿且包覆出众。

出众稳固

碳纤维中足稳定片，帮助保持稳固。