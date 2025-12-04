LeBron XX EP
詹姆斯男子篮球鞋
10% 折让
纵横篮坛二十多年，勒布朗·詹姆斯屡屡造就球场传奇。即使身为未来几代人的标杆，他也依然拒绝满足现状，一路追求伟大。勒布朗的签名系列球鞋轻盈缓震，结合出色近地设计，铸就出色回弹效果。不同于勒布朗以往的战靴，LeBron XX EP 詹姆斯男子篮球鞋采用柔软低帮设计，兼顾舒适支撑和轻盈疾速的穿着感受，助你在当代迅猛球风面前一路领先。该鞋款的橡胶外底出众耐穿，缔造强劲抓地力。
- 显示颜色： 凝视粉/金属银/凝视粉
- 款式： DJ5422-600
LeBron XX EP
10% 折让
纵横篮坛二十多年，勒布朗·詹姆斯屡屡造就球场传奇。即使身为未来几代人的标杆，他也依然拒绝满足现状，一路追求伟大。勒布朗的签名系列球鞋轻盈缓震，结合出色近地设计，铸就出色回弹效果。不同于勒布朗以往的战靴，LeBron XX EP 詹姆斯男子篮球鞋采用柔软低帮设计，兼顾舒适支撑和轻盈疾速的穿着感受，助你在当代迅猛球风面前一路领先。该鞋款的橡胶外底出众耐穿，缔造强劲抓地力。
粉钻设计
正如职业生涯早期的勒布朗要历经磨砺，粉钻在形成过程中也要经受巨大压力，而后才会绽放光彩。 我们从玫瑰色调中汲取设计灵感，并将其注入勒布朗的非凡战靴中，意在表明压力可以摧毁管道，也可以成就冠军。
流畅自如，出众回弹
前足 Air Zoom 缓震配置，打造出众回弹性能。出众能量回馈，塑就回弹的迅疾变向表现；自然贴合双足，营造灵动自如的球场脚感。后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，提供出众回弹效果。
优质鞋面
优质鞋面，轻盈耐穿且包覆出众。
出众稳固
碳纤维中足稳定片，帮助保持稳固。
产品细节
- 前足采用包覆楔形设计，塑就出众支撑力
- 鞋口融入舒适衬里
- 鞋口附近融入金属鞋眼
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 凝视粉/金属银/凝视粉
- 款式： DJ5422-600
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。