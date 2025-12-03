LeBron XXI "Prime 93" EP

戴恩·桑德斯的传奇风范曾激励年轻的勒布朗·詹姆斯奋力拼搏，成就伟大。如今，在詹皇迎来职业生涯第 22 个赛季之际，两大传奇球员在这款 LeBron XXI "Prime 93" EP 詹姆斯男子篮球鞋中实现梦幻联动。该鞋款从 Nike Air Diamond Turf ’93 鞋款中汲取设计灵感，将戴恩在全盛时期所穿战靴的经典中足固定带与 Air Zoom 缓震配置巧妙结合，助力驰骋赛场。匠心配色，旨在致敬戴恩在湾区橄榄球场上的辉煌时刻。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。

固定带设计 中足固定带是 1993 年戴恩·桑德斯签名系列推出时由他本人亲自要求加入的设计，提供稳固效果和出色稳定性。 出众包覆 采用中足包覆系统加固设计，实现理想的包覆效果。 轻柔触地，助力凌跃 后跟和前足搭载 Air Zoom 缓震配置，可在双足落地时提供支撑，带来出众回弹力。结合柔软弹性泡绵，缔造柔软脚感。 耐穿出众 鞋面采用皮革，经久耐穿且包覆出众。采用耐穿材料，为鞋面巧妙打造匠心纹路，在爆发性运动中提供出色包覆。鞋舌网眼设计细节，塑就出色透气表现。 稳固可靠 中底融入坚固塑料稳定片，有助保持稳定。