LeBron XXI "Prime 96" EP
詹姆斯男子篮球鞋
戴恩·桑德斯的传奇风范曾激励年轻的勒布朗·詹姆斯奋力拼搏，成就伟大。 如今，在詹皇迎来职业生涯第 22 个赛季之际，两大传奇球员在这款 LeBron XXI "Prime 96" EP 詹姆斯男子篮球鞋中实现梦幻联动。 该鞋款从 Nike Air Diamond Turf ’96 鞋款中汲取设计灵感，将戴恩在全盛时期所穿战靴的经典中足固定带和爪痕元素与 Air Zoom 缓震配置巧妙结合，助力驰骋赛场。 匠心配色，旨在向戴恩所执教的球队致敬。 耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。
- 显示颜色： 白色/火焰红/黑/金属色
- 款式： HV1222-100
固定带设计
中足固定带是 1993 年戴恩·桑德斯签名系列推出时由他本人亲自要求加入的设计，提供稳固效果和出色稳定性。
出众包覆
采用 360° 环绕式绳线包覆系统加固设计，实现理想的包覆效果。 鞋面绳线包覆系统，舒适贴合。
轻柔触地，助力凌跃
后跟和前足搭载 Air Zoom 缓震配置，可在双足落地时提供支撑，带来出众回弹力。 结合柔软弹性泡绵，缔造柔软脚感。
耐穿出众
鞋面采用皮革与合成材质，经久耐穿且包覆出众。 采用耐穿材料，为鞋面巧妙打造匠心纹路，在爆发性运动中提供出色包覆。 鞋舌网眼设计细节，结合覆面打孔设计，塑就出色透气表现。
稳固可靠
中底融入坚固塑料稳定片，有助保持稳定，起跳时弹力充沛。
产品细节
