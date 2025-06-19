LeBron XXII EP
詹姆斯男子篮球鞋
¥1,249¥1,39910% 折让
勒布朗·詹姆斯仍会继续保持高水平的竞技状态， 展现迅疾敏捷风采，在开放场地上成为对手心中噩梦般的存在。 但即使是勒布朗，在全力冲刺时也需要支持。 于是，焕新打造的 LeBron XXII EP 詹姆斯男子篮球鞋便应运而生。 鞋鞍翼设计为中足提供出众稳定性，与后跟和前足 Air Zoom 缓震配置相辅相成，助力詹皇不断推动篮球运动向前发展。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。
- 显示颜色： 暴风蓝/阴影绿/芬蓝/树莓红
- 款式： HV8452-400
LeBron XXII EP
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勒布朗·詹姆斯仍会继续保持高水平的竞技状态， 展现迅疾敏捷风采，在开放场地上成为对手心中噩梦般的存在。 但即使是勒布朗，在全力冲刺时也需要支持。 于是，焕新打造的 LeBron XXII EP 詹姆斯男子篮球鞋便应运而生。 鞋鞍翼设计为中足提供出众稳定性，与后跟和前足 Air Zoom 缓震配置相辅相成，助力詹皇不断推动篮球运动向前发展。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。
出众支撑，迅疾表现
前足大号 Air Zoom 缓震配置，铸就出众回弹性能。出众能量回馈，塑就回弹缓震的迅疾变向表现；自然贴合双足，营造灵动自如的球场脚感。后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，兼具回弹缓震与出色支撑。
稳固抓附
中底融入坚固塑料稳定片，巧搭鞍翼设计，有助稳固双足。
柔软顺滑
泡绵中底提供出色回弹性能，触感柔软顺滑，近地设计塑就出众触地脚感。
其他细节
- 织物鞋面
- 多向抓地纹路
产品细节
- 显示颜色： 暴风蓝/阴影绿/芬蓝/树莓红
- 款式： HV8452-400
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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