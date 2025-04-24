LeBron XXII EP

¥1,399

勒布朗仍会继续保持高水平的竞技状态，展现迅疾敏捷风采，在开放场地上成为对手心中噩梦般的存在。但即使是勒布朗，在全力冲刺时也需要支撑。于是，焕新打造的 LeBron XXII EP 詹姆斯男子篮球鞋便应运而生。鞋鞍翼设计为中足提供出众稳定性，与后跟和前足 Air Zoom 缓震配置相辅相成，助力詹皇不断推动篮球运动向前发展。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。

前足大号 Air Zoom 缓震配置，铸就出众回弹性能。出众能量回馈，塑就回弹缓震的迅疾变向表现；自然贴合双足，营造灵动自如的球场脚感。后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，兼具回弹缓震与出色支撑。

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