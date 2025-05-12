 

LeBron XXII SN EP

詹姆斯男子篮球鞋

¥969¥1,39930% 折让

粉色是勒布朗日常穿搭的常见配色。该款 LeBron XXII SN EP 詹姆斯男子篮球鞋旨在致敬他钟爱的配色。鞋鞍翼设计与 Air Zoom 缓震配置相辅相成，助力詹皇不断推动篮球运动向前发展。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。


  • 显示颜色： 泡沫粉/亚紫粉/透明粉/清透蓝
  • 款式： HV8456-600

LeBron XXII SN EP

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粉色是勒布朗日常穿搭的常见配色。该款 LeBron XXII SN EP 詹姆斯男子篮球鞋旨在致敬他钟爱的配色。鞋鞍翼设计与 Air Zoom 缓震配置相辅相成，助力詹皇不断推动篮球运动向前发展。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。

稳固抓附

中底融入坚固塑料稳定片，巧搭鞍翼设计，有助稳固双足。

出众支撑，迅疾表现

前足大号 Air Zoom 缓震配置，铸就出众回弹性能。出众能量回馈，塑就回弹缓震的迅疾变向表现；自然贴合双足，营造灵动自如的球场脚感。后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，兼具回弹缓震与出色支撑。

柔软顺滑

泡绵中底提供出色回弹性能，触感柔软顺滑，近地设计塑就出众触地脚感。

产品细节

  • 皮革鞋面
  • 多向抓地纹路
  • 显示颜色： 泡沫粉/亚紫粉/透明粉/清透蓝
  • 款式： HV8456-600

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

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