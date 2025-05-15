粉色是勒布朗日常穿搭的常见配色。该款 LeBron XXII SN EP 詹姆斯男子篮球鞋旨在致敬他钟爱的配色。鞋鞍翼设计与 Air Zoom 缓震配置相辅相成，助力詹皇不断推动篮球运动向前发展。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。

前足大号 Air Zoom 缓震配置，铸就出众回弹性能。出众能量回馈，塑就回弹缓震的迅疾变向表现；自然贴合双足，营造灵动自如的球场脚感。后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，兼具回弹缓震与出色支撑。

粉色是勒布朗日常穿搭的常见配色。该款 LeBron XXII SN EP 詹姆斯男子篮球鞋旨在致敬他钟爱的配色。鞋鞍翼设计与 Air Zoom 缓震配置相辅相成，助力詹皇不断推动篮球运动向前发展。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。

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