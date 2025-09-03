LeBron XXIII

¥999

勒布朗驰骋赛场二十余年，依然能在攻防转换中快人一步，抢下篮板、完成关键时刻的致胜一击。这款 LeBron XXIII 詹姆斯“无人之境”大童篮球鞋专为勒布朗量身打造，充分契合当今篮球对多面性、爆发力和快节奏的严苛要求。全掌型 ZoomX 内嵌式中底，带来出色响应速度。此鞋款致敬勒布朗作为历史得分王的非凡成就：探索未知领域，有备而行方能制胜。

四万分传奇，突破不停

现役球员中，能跻身四万分俱乐部的究竟有几人？唯此一人——詹皇。该鞋款灵感源自皇室风范，从后跟到鞋头，整个鞋身流淌着璀璨的鎏金光泽。鞋面重复的别致的图案，象征着勒布朗载入史册的辉煌成就。

任意统治

LeBron XXIII 詹姆斯“无人之境”大童篮球鞋搭载 Nike 先进的篮球产品技术，缔造出众的轻盈回弹性能。全掌型 ZoomX 内嵌式中底，塑就充沛回弹效果。碳板增加抗扭转性能，增强足部支撑力；多向抓地纹路，让你始终占得先机，稳据“王座”。

稳如磐石

无论是在禁区强攻，还是贴身逼抢，LeBron XXIII 詹姆斯“无人之境”大童篮球鞋都能牢牢锁定双足。创新包裹系统采用中足弧形 “王冠” 结构设计，在动态启动或坚守防线时提供强劲稳定支撑，助你全场尽显王者姿态。

轻取胜局

LeBron XXIII 詹姆斯“无人之境”大童篮球鞋采用工艺提花鞋面与高端一体式内靴结构，实现轻质与奢华兼备。让你迅速到位，精准变向，直至锁定胜局。

迅疾畅动

人字形抓地底纹铸就强劲抓地力和出色场地感知力，助你抢占先机，从容凌驾王座觊觎者。