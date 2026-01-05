LeBron XXIII "Best In Class" EP

¥1,119 ¥1,399 20% 折让

勒布朗驰骋赛场二十余年，依然能在攻防转换中快人一步， 抢下篮板、完成关键时刻的致胜一击。LeBron XXIII "Best In Class" EP 詹姆斯“状元及第”男子篮球鞋专为勒布朗量身打造，充分契合当今篮球对多面性、爆发力和快节奏的严苛要求。全掌型 ZoomX 内嵌式中底，带来出色响应速度。 该鞋款带你重回 2003 年勒布朗在不夜城纽约听到自己的名字被念出的选秀之日。 耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。

纽约，荣耀起点

在那届星光璀璨的选秀大会上，正是勒布朗拔得头筹，首次与联赛主席握手，正式开启了他长达 23 年的赛场统治传奇。 这款红色配色从后跟到鞋头尽显尊贵气质，灵感源自勒布朗当年佩戴的选秀帽。 鞋面饰有涂鸦风格的图案，描绘出纽约标志性的天际线，并点缀着象征荣耀的皇冠图案。 后跟处的苹果图案别具巧思，被咬掉的一口恰好呈现出皇冠造型。

任意统治

LeBron XXIII "Best In Class" EP 詹姆斯“状元及第”男子篮球鞋搭载 Nike 先进的篮球产品技术，缔造出众的轻盈回弹性能。 全掌型 ZoomX 内嵌式中底，塑就充沛回弹效果。 碳板增加抗扭转性能，增强足部支撑力；多向抓地纹路，让你始终占得先机，稳据“王座”。

稳如磐石

无论是在禁区强攻，还是贴身逼抢，LeBron XXIII "Best In Class" EP 詹姆斯“状元及第”男子篮球鞋都能牢牢锁定双足。创新包裹系统采用中足弧形“王冠”结构设计，在动态启动或坚守防线时提供强劲稳定支撑，助你全场尽显王者姿态。

轻取胜局

LeBron XXIII "Best In Class" EP 詹姆斯“状元及第”男子篮球鞋采用工艺提花鞋面与高端一体式内靴结构，实现轻质与奢华兼备。让你迅速到位，精准变向，直至锁定胜局。

迅疾畅动

人字形抓地底纹铸就强劲抓地力和出色场地感知力，助你抢占先机，从容凌驾王座觊觎者。