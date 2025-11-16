LeBron XXIII "Bubble Boy"
詹姆斯“园区冠军”大童篮球鞋
勒布朗驰骋赛场二十余年，依然能在攻防转换中快人一步， 抢下篮板、完成关键时刻的致胜一击。LeBron XXIII "Bubble Boy" 詹姆斯“园区冠军”大童篮球鞋专为勒布朗量身打造，充分契合当今篮球对多面性、爆发力和快节奏的严苛要求。全掌型 ReactX 内嵌式中底，带来出色响应速度。 该鞋款旨在致敬勒布朗在泡泡园区赢取的第四座总冠军奖杯。
- 显示颜色： 冷灰/金属银/黑
- 款式： IM9006-001
金星加冕
鉴于当时特殊环境，勒布朗在 2020 年泡泡园区赢得的冠军或是其四冠之中异常艰难的一次。 但他以独步天下的领袖之姿率队突围，再夺王冠。 鞋面采用银色光泽感设计，复刻气泡表面的流光溢彩。 耐克外侧双勾标志皆精心雕琢， 点缀其间的紫色色泽，正是为致敬他率领球队斩获的第 17 座总冠军。
任意统治
LeBron XXIII "Bubble Boy" 詹姆斯“园区冠军”大童篮球鞋搭载 Nike 先进的篮球产品技术，缔造出众的轻盈回弹性能。 全掌型 ReactX 内嵌式中底，带来出色响应速度；TPU 材质的中足支撑片，增强抗扭转性能；多向抓地纹路，让你始终快人一步，成为球场小王者。
稳如磐石
无论是在禁区强攻，还是贴身逼抢，LeBron XXIII "Bubble Boy" 詹姆斯“园区冠军”大童篮球鞋都能牢牢锁定双足。创新包裹系统采用中足弧形“王冠”结构设计，在动态启动或坚守防线时提供强劲稳定支撑，助你称霸全场。
轻取胜局
LeBron XXIII "Bubble Boy" 詹姆斯“园区冠军”大童篮球鞋采用工艺提花鞋面与高端一体式内靴结构，实现轻质与奢华兼备。 让你迅速到位，精准变向，直至锁定胜局。
迅疾畅动
人字形抓地底纹铸就强劲抓地力和出色场地感知力，助你抢占先机，从容凌驾王座觊觎者。
产品细节
- 经典鞋带
- 提花鞋面
- 柔软泡绵，缓震出众
