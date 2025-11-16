LeBron XXIII "Bubble Boy"

¥999

勒布朗驰骋赛场二十余年，依然能在攻防转换中快人一步， 抢下篮板、完成关键时刻的致胜一击。LeBron XXIII "Bubble Boy" 詹姆斯“园区冠军”大童篮球鞋专为勒布朗量身打造，充分契合当今篮球对多面性、爆发力和快节奏的严苛要求。全掌型 ReactX 内嵌式中底，带来出色响应速度。 该鞋款旨在致敬勒布朗在泡泡园区赢取的第四座总冠军奖杯。

金星加冕

鉴于当时特殊环境，勒布朗在 2020 年泡泡园区赢得的冠军或是其四冠之中异常艰难的一次。 但他以独步天下的领袖之姿率队突围，再夺王冠。 鞋面采用银色光泽感设计，复刻气泡表面的流光溢彩。 耐克外侧双勾标志皆精心雕琢， 点缀其间的紫色色泽，正是为致敬他率领球队斩获的第 17 座总冠军。

任意统治

LeBron XXIII "Bubble Boy" 詹姆斯“园区冠军”大童篮球鞋搭载 Nike 先进的篮球产品技术，缔造出众的轻盈回弹性能。 全掌型 ReactX 内嵌式中底，带来出色响应速度；TPU 材质的中足支撑片，增强抗扭转性能；多向抓地纹路，让你始终快人一步，成为球场小王者。

稳如磐石

无论是在禁区强攻，还是贴身逼抢，LeBron XXIII "Bubble Boy" 詹姆斯“园区冠军”大童篮球鞋都能牢牢锁定双足。创新包裹系统采用中足弧形“王冠”结构设计，在动态启动或坚守防线时提供强劲稳定支撑，助你称霸全场。

轻取胜局

LeBron XXIII "Bubble Boy" 詹姆斯“园区冠军”大童篮球鞋采用工艺提花鞋面与高端一体式内靴结构，实现轻质与奢华兼备。 让你迅速到位，精准变向，直至锁定胜局。

迅疾畅动

人字形抓地底纹铸就强劲抓地力和出色场地感知力，助你抢占先机，从容凌驾王座觊觎者。