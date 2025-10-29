在这一届充满潜力球员的新秀班里，正是勒布朗拔得头筹，登上舞台与联赛专员握手，开启了长达 23 年的赛场统治传奇。 LeBron "Best In Class" 詹姆斯“状元及第”男子篮球T恤采用匠心设计，带你重回 2003 年勒布朗在不夜城纽约听到自己的名字被念出的选秀之夜。

显示颜色： 灰黑

款式： IH8543-045