LeBron "Chosen One"
詹姆斯大童加绒套头连帽衫
14% 折让
2002 年，勒布朗被誉为“天选之子”时，年仅十七。 你，是否想更早崭露头角？ LeBron "Chosen One" 詹姆斯大童加绒套头连帽衫采用超宽松版型，为内搭与活动留足空间；加绒针织面料赋予你温暖感受。
- 显示颜色： 灰黑/苍野灰
- 款式： IM7401-045
其他细节
- 针织面料表面触感顺滑，内里柔软加绒，打造可轻松叠搭的温暖佳选
- 超宽松版型，为手臂和衣身营造充裕空间，助力自如畅动，轻松叠搭
产品细节
- 面料：76% 棉/24% 聚酯纤维。连帽里料：100% 棉
- 右袖口印有耐克勾标志
- 可机洗
