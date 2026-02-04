早在勒布朗·詹姆斯的新秀赛季时，他便高调向 Nike 宣称，自己可以穿任何鞋打球，即便是工装靴也可以。传奇靴款 Air Zoom Generation 的配色便是受到这种自信心启发，这是詹皇的首双代表性战靴，最终在 2009 年为勒布朗带来了首个 MVP 奖杯。LeBron "Honor Society" Nike 詹姆斯男子篮球T恤旨在致敬这项令人梦寐以求的奖项。

显示颜色： 白色

款式： IH8569-100