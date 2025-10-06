2024 年，勒布朗以职业生涯总得分突破四万大关的壮举创下 NBA 历史新篇。 如今他已无对手，只剩突破自己。 LeBron James 詹姆斯大童加绒套头连帽衫采用超宽松版型，舒适又实穿，彰显不朽传奇风采。 温暖舒适且百搭出众，助你突破限制，勇往直前。

特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

