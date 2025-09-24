 
LeBron NXXT Genisus LE EP 詹姆斯男子篮球鞋 - 浅紫晶/煤黑/庭紫/石膏色

LeBron NXXT Genisus LE EP

詹姆斯男子篮球鞋

10% 折让

LeBron NXXT Genisus LE EP 詹姆斯男子篮球鞋采用质感轻盈且支撑力出众的织物材料，搭载柔韧灵活的 Air Zoom 缓震配置，助你在比赛中畅享疾速体验，脚踏非凡战靴，演绎精彩赛事。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。


  • 显示颜色： 浅紫晶/煤黑/庭紫/石膏色
  • 款式： IM8549-500

LeBron NXXT Genisus LE EP

10% 折让

LeBron NXXT Genisus LE EP 詹姆斯男子篮球鞋采用质感轻盈且支撑力出众的织物材料，搭载柔韧灵活的 Air Zoom 缓震配置，助你在比赛中畅享疾速体验，脚踏非凡战靴，演绎精彩赛事。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。

其他细节

  • 轻盈织物鞋面，塑就稳固支撑感
  • 前足搭载 Air Zoom 缓震配置，在冲刺和跳跃过程中营造出色缓震效果
  • 中底支撑片，带来出众稳定性

产品细节

  • 耐穿橡胶外底
  • 舒适鞋垫
  • 显示颜色： 浅紫晶/煤黑/庭紫/石膏色
  • 款式： IM8549-500

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。