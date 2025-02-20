LeBron NXXT Genisus QS EP

詹姆斯男子篮球鞋

¥1,199

LeBron NXXT Genisus QS EP 詹姆斯男子篮球鞋采用质感轻盈且支撑力出众的网眼布设计，搭载柔韧灵活的 Air Zoom 缓震配置，助你在比赛中畅享疾速体验，脚踏非凡战靴，演绎精彩赛事。 耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。

  • 显示颜色： 科技紫/浅柠檬黄/浅清透蓝/透明粉
  • 款式： IB1271-500

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。