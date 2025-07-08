LeBron NXXT Genisus QS EP 詹姆斯男子篮球鞋采用质感轻盈且支撑力出众的网眼布设计，搭载柔韧灵活的 Air Zoom 缓震配置，助你在比赛中畅享疾速体验，脚踏非凡战靴，演绎精彩赛事。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。

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