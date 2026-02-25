LeBron "Point Forward"
詹姆斯“天选之子”男子篮球T恤
11% 折让
勒布朗从不畏惧聚光灯。他欣然接受了这个事实。这款宽松的棉质 LeBron "Point Forward" 詹姆斯“天选之子”男子篮球T恤，旨在庆祝勒布朗 17 岁时以篮球新星之姿，成为世界上最大的体育杂志封面人物。自那一刻起，身披 23 号战袍的他便聚焦了全世界的目光，众人皆欲见证这位天选之子将如何兑现旷世天赋。
- 显示颜色： 灰黑
- 款式： IH8539-045
LeBron "Point Forward"
其他细节
- 落肩衣袖结合宽松版型，赋予该T恤宽松休闲外观
- 针织棉料质感柔软，略带自然垂坠效果
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
