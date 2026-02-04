“闭嘴，埋头打球”？不，勒布朗绝不如此。勒布朗表示：“我不会闭上嘴巴，埋头打球”这短短一句话，激励了一代人勇敢而坚定地为信念发声。 请相信，他会继续发声，永不沉默。LeBron "Shut Up And Dribble" 詹姆斯大童T恤向勒布朗致敬：他不仅是运动员，更是倡导者和盟友。

显示颜色： 黑

款式： IQ0259-010