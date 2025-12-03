LeBron Standard Issue "Miami Twice"
Therma-FIT 詹姆斯男子加绒篮球套头连帽衫
一枚冠军戒指足以让勒布朗跻身传奇之列。 但接连的冠军头衔呢？ 而且面对的还是历史级王朝球队？ 那一刻，传奇真正永垂不朽。 LeBron Standard Issue "Miami Twice" Therma-FIT 詹姆斯男子加绒篮球套头连帽衫巧糅热带蓝和粉彩点缀，向詹皇的第二冠致敬。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IH8831-010
其他细节
Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
产品细节
- 面料：52% 聚酯纤维/48% 棉。 罗纹拼接：96% 棉/4% 氨纶。 连帽里料：52% 聚酯纤维/48% 棉
- 可机洗
