LeBron
Therma-FIT 詹姆斯男子保暖夹克
10% 折让
LeBron Therma-FIT 詹姆斯男子保暖夹克品质出众，致敬勒布朗经久不衰的詹皇风范。优质挺括针织外层与绗缝合成材质填充物，营造出众保暖效果，专为寒冷天气打造，堪称篮球干将的得力之选。
- 显示颜色： 帆白/暗队红/帆白
- 款式： HV3499-133
御寒保暖
Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖。优质挺括针织外层结合内里绗缝合成材质填充物，缔造温暖舒适的穿着体验。
詹皇风范
刺绣细节旨在向勒布朗致敬，包括衣袖上的雄狮图案和胸前的王冠标志。
产品细节
- 正面按扣扣合设计
- 贴边插手口袋
- 罗纹衣领、袖口和下摆
- 面料：54% 聚酯纤维/46% 棉。罗纹拼接：96% 棉/4% 氨纶。里料/填充物：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
