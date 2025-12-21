LeBron
Therma-FIT 詹姆斯男子加绒篮球套头连帽衫
10% 折让
穿上 LeBron Therma-FIT 詹姆斯男子加绒篮球套头连帽衫，致敬詹皇风范。厚实加绒面料带来出众保暖效果，后领内侧“FOREVER KING”标签展现詹皇长久以来主宰赛场的威猛球风。
- 显示颜色： 帆白/暗队红
- 款式： HV3404-133
LeBron
10% 折让
穿上 LeBron Therma-FIT 詹姆斯男子加绒篮球套头连帽衫，致敬詹皇风范。厚实加绒面料带来出众保暖效果，后领内侧“FOREVER KING”标签展现詹皇长久以来主宰赛场的威猛球风。
保暖出众
Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖。纹理表面结合内里加绒，柔软又保暖，营造出众质感。
詹皇风范
抽绳头凸显勒布朗的球衣号码，再加“LBJ”和王冠标志，各种细节设计无不印证他辉煌的职业生涯。后领内侧的梭织标签上饰有“FOREVER KING”标语。
产品细节
- 罗纹袖口和下摆
- 风帽内侧添加柔软针织里料
- 正面口袋
- 刺绣勒布朗王冠标志
- 面料：73% 聚酯纤维/27% 棉。连帽里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 帆白/暗队红
- 款式： HV3404-133
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。