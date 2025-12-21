 
LeBron Therma-FIT 詹姆斯男子加绒篮球套头连帽衫 - 帆白/暗队红

LeBron

Therma-FIT 詹姆斯男子加绒篮球套头连帽衫

10% 折让

穿上 LeBron Therma-FIT 詹姆斯男子加绒篮球套头连帽衫，致敬詹皇风范。厚实加绒面料带来出众保暖效果，后领内侧“FOREVER KING”标签展现詹皇长久以来主宰赛场的威猛球风。


  • 显示颜色： 帆白/暗队红
  • 款式： HV3404-133

LeBron

10% 折让

穿上 LeBron Therma-FIT 詹姆斯男子加绒篮球套头连帽衫，致敬詹皇风范。厚实加绒面料带来出众保暖效果，后领内侧“FOREVER KING”标签展现詹皇长久以来主宰赛场的威猛球风。

保暖出众

Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖。纹理表面结合内里加绒，柔软又保暖，营造出众质感。

詹皇风范

抽绳头凸显勒布朗的球衣号码，再加“LBJ”和王冠标志，各种细节设计无不印证他辉煌的职业生涯。后领内侧的梭织标签上饰有“FOREVER KING”标语。

产品细节

  • 罗纹袖口和下摆
  • 风帽内侧添加柔软针织里料
  • 正面口袋
  • 刺绣勒布朗王冠标志
  • 面料：73% 聚酯纤维/27% 棉。连帽里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 帆白/暗队红
  • 款式： HV3404-133

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。