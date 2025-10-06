LeBron
Therma-FIT 詹姆斯男子羽绒夹克
12% 折让
LeBron Therma-FIT 詹姆斯男子羽绒夹克采用多功能设计，助力从容应对多变天气，彰显詹皇风范。模块化设计，拉开衣袖拉链，可变为时尚马甲。
- 显示颜色： 帆白/暗队红
- 款式： HV3502-133
其他细节
- Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
- 轻盈羽绒填充设计，营造温暖感受，减轻滞重感
- 网眼布外层，彰显篮球风范
- 拉链设计，方便拆卸衣袖，打造无风帽夹克或马甲造型
产品细节
- 双向全长拉链开襟设计
- 拉链口袋
- LBJ 皇冠刺绣标志
- 左袖口刺绣耐克勾勾标志
- 面料/里料：100% 聚酯纤维。填充物：鸭绒。绒子含量：85%。充绒量：178 克（L码）
- 可机洗
- 显示颜色： 帆白/暗队红
- 款式： HV3502-133
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
