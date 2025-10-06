 
LeBron Therma-FIT 詹姆斯男子羽绒夹克 - 帆白/暗队红

LeBron

Therma-FIT 詹姆斯男子羽绒夹克

12% 折让
帆白/暗队红
黑/帆白

LeBron Therma-FIT 詹姆斯男子羽绒夹克采用多功能设计，助力从容应对多变天气，彰显詹皇风范。模块化设计，拉开衣袖拉链，可变为时尚马甲。


  • 显示颜色： 帆白/暗队红
  • 款式： HV3502-133

LeBron

12% 折让

LeBron Therma-FIT 詹姆斯男子羽绒夹克采用多功能设计，助力从容应对多变天气，彰显詹皇风范。模块化设计，拉开衣袖拉链，可变为时尚马甲。

其他细节

  • Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
  • 轻盈羽绒填充设计，营造温暖感受，减轻滞重感
  • 网眼布外层，彰显篮球风范
  • 拉链设计，方便拆卸衣袖，打造无风帽夹克或马甲造型

产品细节

  • 双向全长拉链开襟设计
  • 拉链口袋
  • LBJ 皇冠刺绣标志
  • 左袖口刺绣耐克勾勾标志
  • 面料/里料：100% 聚酯纤维。填充物：鸭绒。绒子含量：85%。充绒量：178 克（L码）
  • 可机洗
  • 显示颜色： 帆白/暗队红
  • 款式： HV3502-133

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。