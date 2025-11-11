当勒布朗需要全力以赴时，一双能助他状态满格、全场驰骋的战靴必不可少。 LeBron Witness 9 詹姆斯大童篮球鞋采用全掌型回弹缓震泡绵中底，助力詹皇施展敏捷身手，活力满满纵横赛场。 这款焕新打造的战靴采用简约利落的设计，带来出众迈步体验。

外底采用橡胶材质，无论室内室外，都能提供出众的侧向支撑力。 其从鞋头延伸至后跟，经久耐穿。

该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

