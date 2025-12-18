LeBron Witness IX EP
勒布朗见证 9 代男子篮球鞋
14% 折让
当勒布朗需要深度调动他那似乎永无止境的体能储备时，一双能支持他全场驰骋、持续爆发的战靴必不可少。LeBron Witness IX EP 勒布朗见证 9 代男子篮球鞋采用全掌型 ReactX 泡绵中底，助力詹皇施展敏捷身手，活力满满纵横赛场。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。
- 显示颜色： 白色/浅灰/黑
- 款式： HQ8035-100
LeBron Witness IX EP
舒适迈步
全掌型 ReactX 泡绵，缔造高出前代 React 泡绵 13% 的能量回馈效果；同时塑就稳定舒适脚感，保持活力，有助为提高速度和弹跳表现提供关键支持。
稳定贴合
合成材质鞋面舒适耐穿，适合日常穿着。
多种地面，轻松驾驭
外底采用橡胶材质，无论室内室外，都能提供出众的侧向支撑力。其从鞋头延伸至后跟，经久耐穿。
其他细节
富有支撑力的系带系统和织带鞋眼，塑就稳固贴合感
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
