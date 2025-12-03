LeBron Witness IX EP

¥559 ¥699 20% 折让

当勒布朗需要深度调动他那似乎永无止境的体能储备时，一双能支持他全场驰骋、持续爆发的战靴必不可少。LeBron Witness IX EP 勒布朗见证 9 代男子篮球鞋采用全掌型 ReactX 泡绵中底，助力詹皇施展敏捷身手，活力满满纵横赛场。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。

舒适迈步 全掌型 ReactX 泡绵，缔造高出前代 React 泡绵 13% 的能量回馈效果；同时塑就稳定舒适脚感，保持活力，有助为提高速度和弹跳表现提供关键支持。 稳定贴合 合成材质鞋面舒适耐穿，适合日常穿着。 多种地面，轻松驾驭 外底采用橡胶材质，无论室内室外，都能提供出众的侧向支撑力。其从鞋头延伸至后跟，经久耐穿。

其他细节 富有支撑力的系带系统和织带鞋眼，塑就稳固贴合感