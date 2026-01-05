LeBron Witness 9 EP
詹姆斯男子篮球鞋
当勒布朗需要深度调动他那似乎永无止境的体能储备时，一双能支持他全场驰骋、持续爆发的战靴必不可少。LeBron Witness 9 EP 詹姆斯男子篮球鞋采用回弹的全掌型 ReactX 泡绵中底，助力詹皇施展敏捷身手，活力满满纵横赛场。这款战靴采用简约利落的设计，打造出色迈步体验。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。
- 显示颜色： 大学深蓝/大学深蓝/清透蓝/白色
- 款式： II7521-400
其他细节
- 全掌型 ReactX 泡绵中底，提供出色的回弹性能，同时塑就稳定舒适脚感，助你保持充沛活力，打造出色速度表现与弹跳能力
- 合成材质鞋面助你畅享舒适感受
- 外底采用橡胶材质，无论室内室外，都能提供出众的侧向支撑力，其从鞋头延伸至后跟，经久耐穿
- 富有支撑力的系带系统和织带鞋眼，塑就稳固贴合感
产品细节
- 显示颜色： 大学深蓝/大学深蓝/清透蓝/白色
- 款式： II7521-400
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
