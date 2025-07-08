Nike Ledge LB
太阳镜
14% 折让
Nike Ledge LB 太阳镜采用轻盈方形镜框设计，缔造利落时尚的前卫造型，适合日常佩戴。低鼻桥设计，为不同佩戴者提供出众贴合感受。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： IB0332-010
其他细节
- Nike Max + 有助减少光线反射，可在不同角度下实现清晰的视觉感受
- 6 支点镜架搭配简约外观，满足日常佩戴需求
产品细节
- UVA 和 UVB 防护
