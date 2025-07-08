 
Nike Ledge LB 太阳镜 - 黑/黑

Nike Ledge LB

太阳镜

14% 折让

Nike Ledge LB 太阳镜采用轻盈方形镜框设计，缔造利落时尚的前卫造型，适合日常佩戴。低鼻桥设计，为不同佩戴者提供出众贴合感受。


  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： IB0332-010

Nike Ledge LB

14% 折让

Nike Ledge LB 太阳镜采用轻盈方形镜框设计，缔造利落时尚的前卫造型，适合日常佩戴。低鼻桥设计，为不同佩戴者提供出众贴合感受。

其他细节

  • Nike Max + 有助减少光线反射，可在不同角度下实现清晰的视觉感受
  • 6 支点镜架搭配简约外观，满足日常佩戴需求

产品细节

  • UVA 和 UVB 防护
  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： IB0332-010

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。