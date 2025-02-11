Nike Legend

双肩包

¥369

黑/黑/白色
黑/黑/白色
火山红/黑/黑
庭紫/黑曜石色/毒紫
暗灰/黑/仙人掌绿
白色/黑/荧光黄
黑/透明粉/透明粉
黑/黑/涡轮绿
军红/黑/激光红

Nike Legend 背包拥有充裕的储物隔层和专用包袋，确保基本装备井然有序，畅享有效保护。

  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： BA4882-014

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。