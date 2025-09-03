Nike Legend
Dri-FIT 大童透气速干长袖T恤
25% 折让
别让汗水放慢你的脚步。Nike Legend Dri-FIT 大童速干长袖T恤质感轻盈，可导湿速干，令你彰显专业风范。Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注。
- 显示颜色： 白色
- 款式： FZ5192-100
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
