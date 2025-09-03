别让汗水放慢你的脚步。Nike Legend Dri-FIT 大童速干长袖T恤质感轻盈，可导湿速干，令你彰显专业风范。Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注。

