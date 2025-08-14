别让汗水放慢你的脚步，穿上 Nike Legend Dri-FIT 大童速干T恤，畅享运动和玩乐时光。该T恤采用柔软针织面料和经典版型，结合导湿速干技术，助你在街区追逐好友时也能保持干爽。

显示颜色： 黑

款式： FZ5199-010