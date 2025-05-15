Nike Life
巴恩风男子梭织哈灵顿夹克
¥889¥1,04915% 折让
Nike Life 男子梭织哈灵顿夹克出自 Nike Life 系列，采用全长拉链开襟设计，经久耐穿，美观时尚。衣领设有纽扣搭绊，有助提升包覆效果，结合正面贴边口袋和胸前刺绣耐克勾勾标志，匠心细节拉满。宽松版型，营造充裕的叠搭空间；斜纹面料，塑就经典休闲风格。
- 显示颜色： 浅军绿/浅军绿
- 款式： FN3231-320
Nike Life
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Nike Life 男子梭织哈灵顿夹克出自 Nike Life 系列，采用全长拉链开襟设计，经久耐穿，美观时尚。衣领设有纽扣搭绊，有助提升包覆效果，结合正面贴边口袋和胸前刺绣耐克勾勾标志，匠心细节拉满。宽松版型，营造充裕的叠搭空间；斜纹面料，塑就经典休闲风格。
Nike Life
Nike Life 系列忠实沿袭元年款的优质面料和精湛工艺，焕新重塑经典工装风和男装设计，专为运动之余的休闲生活打造。
经典细节
衣领设有纽扣搭绊，缔造经典时尚细节，同时提升包覆效果。正面贴边口袋便于安放双手，胸部左侧的刺绣耐克勾勾标志有助于提升型格。
休闲叠搭
胸部和衣身采用宽松设计，助力自如畅动。
产品细节
- 后身内侧饰有 Nike Life 系列标签
- 全长拉链开襟
- 下摆和袖口搭配弹性设计
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 浅军绿/浅军绿
- 款式： FN3231-320
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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