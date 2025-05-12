 

Nike Life

巴恩风男子梭织哈灵顿夹克

¥729¥1,04930% 折让
浅军绿/浅军绿
闪电蓝/闪电蓝

Nike Life 男子梭织哈灵顿夹克出自 Nike Life 系列，采用全长拉链开襟设计，经久耐穿，美观时尚。衣领设有纽扣搭绊，有助提升包覆效果，结合正面贴边口袋和胸前刺绣耐克勾勾标志，匠心细节拉满。宽松版型，营造充裕的叠搭空间；斜纹面料，塑就经典休闲风格。


  • 显示颜色： 浅军绿/浅军绿
  • 款式： FN3231-320

Nike Life

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Nike Life 男子梭织哈灵顿夹克出自 Nike Life 系列，采用全长拉链开襟设计，经久耐穿，美观时尚。衣领设有纽扣搭绊，有助提升包覆效果，结合正面贴边口袋和胸前刺绣耐克勾勾标志，匠心细节拉满。宽松版型，营造充裕的叠搭空间；斜纹面料，塑就经典休闲风格。

Nike Life

Nike Life 系列忠实沿袭元年款的优质面料和精湛工艺，焕新重塑经典工装风和男装设计，专为运动之余的休闲生活打造。

经典细节

衣领设有纽扣搭绊，缔造经典时尚细节，同时提升包覆效果。正面贴边口袋便于安放双手，胸部左侧的刺绣耐克勾勾标志有助于提升型格。

休闲叠搭

胸部和衣身采用宽松设计，助力自如畅动。

产品细节

  • 后身内侧饰有 Nike Life 系列标签
  • 全长拉链开襟
  • 下摆和袖口搭配弹性设计
  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 浅军绿/浅军绿
  • 款式： FN3231-320

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