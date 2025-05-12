精致刺绣耐克勾标志和 NIKE LIFE 标签，彰显简约品牌标志魅力。 后领内侧饰有 Nike Life 系列标签，体现 Nike 对设计精益求精的态度。

肘部绣有小巧而醒目的十字绣，这种针法叫做“刺子绣”(Sashiko)，日语意为“小刺”。 这种传统缝纫工艺可以用来修补破洞，而在这里应用于肘部，加固高磨损区域。

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