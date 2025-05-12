Nike Life
男子全长拉链开襟无衬里夹克
¥839¥1,19930% 折让
Nike Life 男子全长拉链开襟无衬里夹克采用厚实帆布面料和连帽设计，结合宽松版型，塑就经典夹克风范，经久耐穿，专为日常生活打造。 肘部融入刺子绣缝线，有效加固高磨损区域。
- 显示颜色： 闪电蓝/幻影灰白/闪电蓝
- 款式： HQ6123-437
Nike Life
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Nike Life 男子全长拉链开襟无衬里夹克采用厚实帆布面料和连帽设计，结合宽松版型，塑就经典夹克风范，经久耐穿，专为日常生活打造。 肘部融入刺子绣缝线，有效加固高磨损区域。
自在生活每一天
Nike Life 系列服装堪称日常穿搭佳选。 该系列百搭耐穿，焕新演绎经典男装版型。 每件单品均采用优质面料结合出众细节，经久耐穿。
设计揭秘
肘部绣有小巧而醒目的十字绣，这种针法叫做“刺子绣”(Sashiko)，日语意为“小刺”。 这种传统缝纫工艺可以用来修补破洞，而在这里应用于肘部，加固高磨损区域。
匠心设计，精益求精
精致刺绣耐克勾标志和 NIKE LIFE 标签，彰显简约品牌标志魅力。 后领内侧饰有 Nike Life 系列标签，体现 Nike 对设计精益求精的态度。
其他细节
- 衣身采用宽松设计，助力自如畅动，轻松叠搭
- 厚实棉质帆布面料，经久耐穿，版型挺括
- 局部罗纹下摆，结合罗纹袖口设计，增强结构感，有助稳固衣身
- 厚实风帽搭配抽绳设计，塑就出色包覆效果，助你玩转不同造型
产品细节
- 面料/里料拼接：100% 棉。 罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 闪电蓝/幻影灰白/闪电蓝
- 款式： HQ6123-437
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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