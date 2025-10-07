 
Nike Life 男子厚实条纹橄榄球长袖上衣 - 梨绿/黑/白色/梨绿

Nike Life

男子厚实条纹橄榄球长袖上衣

30% 折让
梨绿/黑/白色/梨绿
闪电蓝/帆白/白色/闪电蓝

售罄：

此配色当前无货

Nike Life 男子厚实条纹橄榄球长袖上衣百搭舒适，实力演绎经典设计，尽显型潮风范。宽松版型结合优质厚实的法式毛圈面料和精湛匠艺，显著提升经典格调。


  • 显示颜色： 梨绿/黑/白色/梨绿
  • 款式： FN3123-377

Nike Life 系列

Nike Life 系列忠实沿袭元年款的优质面料和精湛工艺，焕新重塑经典工装风和男装设计，专为运动之余的休闲生活打造。

柔软质感

厚实法式毛圈面料，柔软舒适。

橄榄球风格

斜纹衣领和隐藏式纽扣前襟，为这款经典橄榄球长袖上衣增添点睛之笔。

产品细节

  • 罗纹袖口设计
  • 侧边开衩设计
  • 左侧下摆绣有耐克勾标志
  • 面料：100% 棉。罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶
  • 可机洗
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

