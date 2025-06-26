Nike Life
男子厚实翻领T恤
¥599
Nike Life 男子厚实翻领T恤以 Nike Life 风范演绎日常佳选。 采用厚实珠地面料，结合罗纹翻折领、袖口与下摆，富有结构感，缔造挺括外观。 宽松版型，营造轻松休闲的穿着体验。
- 显示颜色： 煤黑/巴洛克棕/浅卡其
- 款式： HV0885-060
Nike Life
¥599
Nike Life 男子厚实翻领T恤以 Nike Life 风范演绎日常佳选。 采用厚实珠地面料，结合罗纹翻折领、袖口与下摆，富有结构感，缔造挺括外观。 宽松版型，营造轻松休闲的穿着体验。
产品细节
- 刺绣 Nike 手写体标志
- 面料：100% 棉。 罗纹拼接：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 煤黑/巴洛克棕/浅卡其
- 款式： HV0885-060
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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