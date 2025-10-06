Nike Life
男子哈灵顿灯芯绒夹克
15% 折让
Nike Life 男子哈灵顿灯芯绒夹克采用全长拉链开襟设计，经久耐穿，专为日常生活打造。超宽松版型，营造充裕叠搭空间；柔软灯芯绒面料，塑就经典休闲风范。
- 显示颜色： 苔木棕色
- 款式： IM9349-235
自在生活每一天
Nike Life 系列服装堪称日常穿搭佳选。 该系列百搭耐穿，焕新演绎经典男装版型。 每件单品均采用柔韧面料结合优质细节，经久耐穿。
经典灯芯绒
夹克采用经典灯芯绒面料，柔软耐穿，机能百搭，助你轻松穿出新意。
百搭风范
延续经典风范，还可轻松叠搭其他时尚单品，或休闲，或正式，灵活驾驭不同场合。
其他细节
- 衣领采用纽扣搭绊设计，缔造经典时尚细节，同时帮助提升包覆效果
- 弹性袖口和局部弹性下摆设计，有助稳固衣身
- 内侧接缝采用塔夫绸包边设计，顺滑舒适
产品细节
- 全长拉链开襟设计
- 宽角领
- 正面斜角插手口袋
- 胸部左侧绣有耐克勾勾标志
- 99% 棉/1% 其他纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
