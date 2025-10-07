Nike Life
男子哈灵顿灯芯绒夹克
18% 折让
Nike Life 男子哈灵顿灯芯绒夹克出自 Nike Life 系列，采用灯芯绒面料和全长拉链开襟设计，经久耐穿，专为日常生活打造。超宽松版型，营造充裕叠搭空间；柔软灯芯绒面料，塑就经典休闲风范。
- 显示颜色： 油绿/白色
- 款式： DX9071-386
Nike Life
Nike Life 系列以时尚前卫元素焕新重塑经典工装风设计，专为运动之余的休闲生活打造。
经典灯芯绒
夹克采用经典灯芯绒面料，柔软耐穿，助你轻松穿出新意。
百搭风范
延续经典风范，还可轻松叠搭其他时尚单品，或休闲，或正式，灵活驾驭多种场合。
其他细节
- 衣领设有纽扣搭绊，缔造经典时尚细节，同时提供出色包覆效果
- 弹性袖口和下摆，有助稳固衣身
- 内侧接缝采用塔夫绸包边设计，顺滑舒适
产品细节
- 全长拉链开襟设计
- 宽角领
- 正面斜角插手口袋
- 胸部左侧绣有耐克勾勾标志
- 99% 棉/1% 其他纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
