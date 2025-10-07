 
Nike Life 男子哈灵顿灯芯绒夹克 - 油绿/白色

Nike Life

男子哈灵顿灯芯绒夹克

18% 折让
油绿/白色
卡其/白色

Nike Life 男子哈灵顿灯芯绒夹克出自 Nike Life 系列，采用灯芯绒面料和全长拉链开襟设计，经久耐穿，专为日常生活打造。超宽松版型，营造充裕叠搭空间；柔软灯芯绒面料，塑就经典休闲风范。


  • 显示颜色： 油绿/白色
  • 款式： DX9071-386

Nike Life

Nike Life 系列以时尚前卫元素焕新重塑经典工装风设计，专为运动之余的休闲生活打造。

经典灯芯绒

夹克采用经典灯芯绒面料，柔软耐穿，助你轻松穿出新意。

百搭风范

延续经典风范，还可轻松叠搭其他时尚单品，或休闲，或正式，灵活驾驭多种场合。

其他细节

  • 衣领设有纽扣搭绊，缔造经典时尚细节，同时提供出色包覆效果
  • 弹性袖口和下摆，有助稳固衣身
  • 内侧接缝采用塔夫绸包边设计，顺滑舒适

产品细节

  • 全长拉链开襟设计
  • 宽角领
  • 正面斜角插手口袋
  • 胸部左侧绣有耐克勾勾标志
  • 99% 棉/1% 其他纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 油绿/白色
  • 款式： DX9071-386

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。